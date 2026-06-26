Итоговая турнирная таблица группы Е чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Кюрасао, а Германия уступила Эквадору.
Таким образом, немцы заняли первое место в группе Е, набрав шесть очков в трёх турах. Второе место досталось сборной Кот-д'Ивуара, у которой столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. Обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026 напрямую.
Эквадор финишировал с четырьмя очками и также вышел в 1/16 финала с третьего места. Сборная Кюрасао набрала одно очко и завершила выступления на турнире.
Итоговая таблица группы Е ЧМ-2026
|Группа E
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Германия
|2: 1
|1: 2
|7: 1
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|66,7
|2
|Кот-д'Ивуар
|1: 2
|1: 0
|2: 0
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|3
|Эквадор
|2: 1
|0: 1
|0: 0
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|4
|Кюрасао
|1: 7
|0: 2
|0: 0
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|11,1