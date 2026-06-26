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Итоговая турнирная таблица группы Е чемпионата мира по футболу — 2026

Итоговая турнирная таблица группы Е чемпионата мира по футболу — 2026
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Завершились все матчи группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Кюрасао, а Германия уступила Эквадору.

Таким образом, немцы заняли первое место в группе Е, набрав шесть очков в трёх турах. Второе место досталось сборной Кот-д'Ивуара, у которой столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. Обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026 напрямую.

Эквадор финишировал с четырьмя очками и также вышел в 1/16 финала с третьего места. Сборная Кюрасао набрала одно очко и завершила выступления на турнире.

Итоговая таблица группы Е ЧМ-2026

Группа E
1234ИВНПМячиО
1Германия2: 11: 27: 1320110-4666,7
2Кот-д'Ивуар1: 21: 02: 032014-2666,7
3Эквадор2: 10: 10: 031112-2444,4
4Кюрасао1: 70: 20: 030121-9111,1
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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