Сборная Эквадора стала второй командой, вышедшей с третьего места в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Эквадора стала второй командой, занявшей третье место в своей группе на чемпионате мира 2026 года и обеспечившей себе участие в 1/16 финала турнира. Эквадорцы опередили сборную Боснии и Герцеговины в рейтинге третьих мест, боснийцы ранее обеспечили себе участие в 1/16 финала.

Сборная Эквадора заняла третье место в группе Е, набрав четыре очка за три матча. В этом квартете играли Германия, Кот-д'Ивуар и Кюрасао.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).