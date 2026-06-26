Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Эквадора стала второй командой, вышедшей с третьего места в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Эквадора стала второй командой, вышедшей с третьего места в 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Эквадора стала второй командой, занявшей третье место в своей группе на чемпионате мира 2026 года и обеспечившей себе участие в 1/16 финала турнира. Эквадорцы опередили сборную Боснии и Герцеговины в рейтинге третьих мест, боснийцы ранее обеспечили себе участие в 1/16 финала.

Сборная Эквадора заняла третье место в группе Е, набрав четыре очка за три матча. В этом квартете играли Германия, Кот-д'Ивуар и Кюрасао.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Эквадор! Перевернули матч с Германией и теперь должны выйти из группы! LIVE
Live
Эквадор! Перевернули матч с Германией и теперь должны выйти из группы! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android