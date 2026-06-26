Фото: эмоции футболистов сборной Эквадора после выхода в плей-офф ЧМ-2026

Футболисты сборной Эквадора эмоционально отпраздновали выход команды в плей-офф ЧМ-2026. В 3-м туре команда сенсационно обыграла Германию со счётом 2:1.

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После трёх туров сборная Эквадора набрала четыре очка и вышла в плей-офф чемпионата мира с третьего места в группе E. Первое и второе места заняли Германия и Кот-д'Ивуар (по шесть очков), Кюрасао с одним очком завершило турнир на последней строчке.

Сборная Эквадора стала второй командой, занявшей третье место в своей группе на чемпионате мира 2026 года и обеспечившей себе участие в 1/16 финала турнира. Эквадорцы опередили сборную Боснии и Герцеговины в рейтинге третьих мест, боснийцы ранее гарантировали себе участие в 1/16 финала.