Турция — США: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 5:00 мск

В ночь с 25 на 26 июня сборные Турции и США проведут матч заключительного, 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоится на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), главным арбитром назначен Мустафа Горбаль (Алжир). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками лидирует в группе и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Турция замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. Второе и третье места занимают Австралия и Парагвай, в активе которых по три очка.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня.