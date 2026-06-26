Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 5:00 мск

Турция — США: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 5:00 мск
Комментарии

В ночь с 25 на 26 июня сборные Турции и США проведут матч заключительного, 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоится на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), главным арбитром назначен Мустафа Горбаль (Алжир). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками лидирует в группе и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Турция замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. Второе и третье места занимают Австралия и Парагвай, в активе которых по три очка.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао! Адвокат остался без плей-офф ЧМ-2026! LIVE
Live
Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао! Адвокат остался без плей-офф ЧМ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android