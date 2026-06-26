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«Амкар-Пермь» объявил о назначении нового главного тренера

«Амкар-Пермь» объявил о назначении нового главного тренера
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Новым главным тренером «Амкара-Пермь» стал Игорь Беляев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«50-летний специалист всю тренерскую карьеру, с 2007 по 2026 год, провёл в родном для себя курском «Авангарде». Начинал работу в тренерском штабе второй команды, после чего занимал различные должности в структуре клуба — от главного тренера основной команды до спортивного директора.

В качестве главного тренера в сезоне-2016/2017 вывел «Авангард» в Первую лигу. В роли ассистента главного тренера вместе с командой дошёл до финала Кубка России в сезоне-2017/2018. Именно под руководством Игоря Александровича куряне показали лучший результат в истории клуба, заняв восьмое место в первенстве ФНЛ сезона-2018/2019.

Контракт с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года. Имеет тренерскую лицензию UEFA Pro. Добро пожаловать!» — написано в сообщении.

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