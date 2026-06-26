Стал известен лучший игрок матча между Эквадором и Германией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Эквадора Нильсон Ангуло признан лучшим игроком матча группы E чемпионата мира 2026 года с Германией (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступила Тори Пенсо из США.

Ангуло, представляющий английский «Сандерленд», сравнял счёт в матче на 9-й минуте.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.