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Парагвай — Австралия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнется в 5:00

Парагвай — Австралия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00
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Сегодня, 26 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Парагвая и Австралии. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Парагвая занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала три очка за два матча. Австралия располагается на второй строчке, заработав три очка. На первом месте находятся США (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Новости. Футбол
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