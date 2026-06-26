Парагвай — Австралия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00

Сегодня, 26 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Парагвая и Австралии. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Парагвая занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала три очка за два матча. Австралия располагается на второй строчке, заработав три очка. На первом месте находятся США (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).