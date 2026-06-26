Стал известен лучший игрок матча между Кюрасао и Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе признан лучшим игроком матча группы E чемпионата мира 2026 года с Кюрасао (2:0). Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция).

Пепе, представляющий испанский «Вильярреал», оформил дубль и принёс ивуарийцам победу во встрече.

Сборная Кюрасао заняла четвёртое место в турнирной таблице группы E. Островитяне набрали одно очко за три матча. Кот-д'Ивуар расположился на второй строчке, в активе ивуарийцев шесть очков.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.