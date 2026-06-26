Сборная Германии повторила антирекорд 72-летней давности на чемпионатах мира

Сборная Германия пропустила в девятом матче подряд на чемпионатах мира. Это повторение командного антирекорда на турнире, сообщает телеграм-канал «ЦИФРОСКОП». Во встрече 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии сенсационно уступила Эквадору со счётом 1:2.

Количество матчей подряд сборной Германии с пропущенными голами на чемпионатах мира:

9 (1934-1954);

9 (2018-...).

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.