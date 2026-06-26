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Сборная Германии повторила антирекорд 72-летней давности на чемпионатах мира

Сборная Германии повторила антирекорд 72-летней давности на чемпионатах мира
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Сборная Германия пропустила в девятом матче подряд на чемпионатах мира. Это повторение командного антирекорда на турнире, сообщает телеграм-канал «ЦИФРОСКОП». Во встрече 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии сенсационно уступила Эквадору со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

Количество матчей подряд сборной Германии с пропущенными голами на чемпионатах мира:

9 (1934-1954);
9 (2018-...).

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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