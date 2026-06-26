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«Пари НН» объявил о переходе экс-защитника «Ротора»

«Пари НН» объявил о переходе экс-защитника «Ротора»
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Защитник Глеб Шильников стал игроком «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Пари НН» рад объявить о заключении контракта на три года с 22-летним защитником Глебом Шильниковым.

Глеб — воспитанник ДО «СШ ИВС» Ессентуки. Первые шаги в большой футбол Шильников начал делать в системе «Ротора». Защитник прошёл путь от молодёжной и второй команды до основного состава волгоградцев.

В сезоне-2025/2026 Глеб провёл за «Ротор» 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Шильников стал ключевой фигурой обороны «Ротора» и уже сегодня заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги Pari.

Глеб, рады приветствовать тебя в нашей команде. Желаем успехов на футбольном поле и как можно больше побед за «Пари НН»!» — написано в сообщении клуба.

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