Пепе забил самый быстрый гол в истории сборной Кот-д'Ивуара

Завершился матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Игра закончилась победой африканской команды со счётом 2:0. Оба гола записал в свой актив вингер ивуарийцев Николя Пепе.

Первый гол Пепе, который был забит на седьмой минуте матча, стал самым быстрым в истории сборной Кот-д'Ивуара.

Ивуарийцы заняли второе место в группе Е, заработав шесть очков.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.