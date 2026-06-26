Пепе забил самый быстрый гол в истории сборной Кот-д'Ивуара
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Завершился матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Игра закончилась победой африканской команды со счётом 2:0. Оба гола записал в свой актив вингер ивуарийцев Николя Пепе.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Окончен
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 Пепе – 7' 0:2 Пепе – 64'
Первый гол Пепе, который был забит на седьмой минуте матча, стал самым быстрым в истории сборной Кот-д'Ивуара.
Ивуарийцы заняли второе место в группе Е, заработав шесть очков.
Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.
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