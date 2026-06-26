Норвегия — Франция: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Сегодня, 26 июня, состоится матч группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Норвегии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Норвегии занимает второе место в турнирной таблице группы I. Команда набрала шесть очков за два матча. Франция находится на первой строчке, заработав шесть очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).