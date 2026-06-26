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Главный тренер Эквадора Беккасесе прыгнул на трибуны после победы над Германией на ЧМ-2026

Главный тренер Эквадора Беккасесе прыгнул на трибуны после победы над Германией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе запрыгнул на трибуны после сенсационной победы команды в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Германии (2:1). Эта победа гарантировала его команде место в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

Фото: Кадр из трансляции

После трёх туров сборная Эквадора набрала четыре очка и вышла в плей-офф чемпионата мира с третьего места в группе E. Первое и второе места заняли Германия и Кот-д'Ивуар (по шесть очков), Кюрасао с одним очком завершило турнир на последней строчке.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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