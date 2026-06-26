Главный тренер Эквадора Беккасесе прыгнул на трибуны после победы над Германией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе запрыгнул на трибуны после сенсационной победы команды в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Германии (2:1). Эта победа гарантировала его команде место в плей-офф турнира.

Фото: Кадр из трансляции

После трёх туров сборная Эквадора набрала четыре очка и вышла в плей-офф чемпионата мира с третьего места в группе E. Первое и второе места заняли Германия и Кот-д'Ивуар (по шесть очков), Кюрасао с одним очком завершило турнир на последней строчке.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.