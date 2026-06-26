На ЧМ-2026 установлен рекорд по общей посещаемости турниров

Суммарная посещаемость матчей чемпионата мира 2026 года уже составила 3 605 357 зрителей, что стало рекордным показателем на мировых первенствах. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА по итогам матчей группы Е Эквадор — Германия и Кюрасао — Кот-д'Ивуар.

Таким образом, для установления нового рекорда понадобилось 56 встреч. Ранее наивысший показатель посещаемости был зафиксирован на чемпионате мира 1994 года в США — 3 587 538 зрителей.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.