«Наше поражение было заслуженным». Киммих — о матче с Эквадором на ЧМ-2026

Полузащитник и капитан сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение в матче 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (1:2).

«Мы хорошо начали, но затем слишком легко теряли мяч и постоянно позволяли сопернику идти вперёд. Мы сами облегчили им задачу и дали войти в игру. Во втором тайме наше поражение было заслуженным», — приводит слова Киммиха официальный сайт ФИФА.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).