Япония — Швеция: Маэда открыл счёт в матче на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Стартовый свисток судьи прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дайдзэн Маэда открыл счёт в матче на 56-й минуте после прекрасной передачи Рицу Доана.

После двух туров ЧМ-2026 Япония располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F с четырьмя набранными очками. Швеция занимает третье место. У команды три очка. Двумя другими командами квартета являются Нидерланды и Тунис.