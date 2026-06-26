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Тунис — Нидерланды: Скири срезал мяч в свои ворота на третьей минуте матча ЧМ по футболу 2026 26 июня

Тунис — Нидерланды: Скири срезал мяч в свои ворота на третьей минуте
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В эти минуты проходит матч группы F чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Туниса и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Катей Гарсией (Мексика). Сборная Нидерландов выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
2-й тайм
0 : 2
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'    

На третьей минуте защитник сборной Туниса Эллиес Скири срезал мяч в свои ворота.

Сборная Туниса занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Нидерланды располагаются на первой строчке, заработав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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