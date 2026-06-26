«Мне здесь не место». Тренер сборной Франции Ги Стефан – перед матчем с Норвегией

Ги Стефан, помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, высказался о том, что он будет управлять командой во время матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Норвегии.

«Я чувствую себя не на своем месте. Мне здесь не место. Тренера нет, я временно его заменю. Таковы обстоятельства.Конечно, мы много говорили с Дидье. Хотя он и далеко, он примет участие в матче», — приводит слова Стефана Actu Foot на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной Франции Дидье Дешама умерла мать, и специалист покинет расположение национальной команды, базирующейся в США во время чемпионата мира 2026 года. Специалист не сможет присутствовать на тренерской скамье 26 июня на последнем матче группового этапа национальной команды с Норвегией.