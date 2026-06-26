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Вингер Кот-д'Ивуара Николя Пепе высказался о победе в матче с Кюрасао на ЧМ-2026

Вингер Кот-д'Ивуара Николя Пепе высказался о победе в матче с Кюрасао на ЧМ-2026
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Вингер сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе прокомментировал победу в матче 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Кюрасао (2:0). Пепе оформил дубль в данной встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Окончен
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 Пепе – 7'     0:2 Пепе – 64'    

«Это повод для гордости и радости. Мы вышли в плей-офф, так что для жителей Кот-д’Ивуара это повод для гордости. Мои два гола? Все благодаря команде. В первом случае Ян [Диоманд] отлично вывел меня на ударную позицию. Второй гол — это великолепный пас от Ибра [Ибраим Сангаре], и мне оставалось только подставить ногу. Это личная честь, но в то же время и командная. Мы постараемся пройти как можно дальше, у нас есть игроки и качество игры, чтобы это сделать. Нам нужно сохранять концентрацию, отдыхать и смотреть, с кем мы будем играть», — приводит слова Пепе официальный сайт ФИФА.

Николя Пепе признан лучшим игроком встречи.

Кот-д'Ивуар расположился на второй строчке в квартете Е, в активе ивуарийцев шесть очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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