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Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ высказался о выходе в 1/16 финала ЧМ-2026

Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ высказался о выходе в 1/16 финала ЧМ-2026
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Главный тренер Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ поделился эмоциями от выхода команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года после победы в матче с национальной командой Кюрасао (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Окончен
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 Пепе – 7'     0:2 Пепе – 64'    

«Первое слово, которое приходит на ум, — это гордость. Мы знали, что сможем это сделать, и знали, что это будет сложно. Но мы сделали это. Более того, мы заняли второе место. Мы счастливы и гордимся, но смотрим ещё дальше. Мы хорошо отдохнём перед следующим матчем. Кот-д'Ивуар заслуживает этого, может наслаждаться и праздновать сегодня вечером. Они могут продолжать болеть за нас, чтобы мы смогли пройти как можно дальше», — приводит слова Фаэ официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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