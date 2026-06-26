Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прекратите нести ерунду». Нагельсман — журналисту после поражения Германии от Эквадора

«Прекратите нести ерунду». Нагельсман — журналисту после поражения Германии от Эквадора
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман резко ответил на вопрос журналиста после сенсационного поражения команды в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Эквадора (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

— Осознание того, что вы уже вышли из группы с первого места, убрало ли это последний процент мотивации и самоотдачи?
— Нет, пожалуйста, прекратите нести ерунду, честно. Разве ребята сегодня не играли на максимум? – приводит слова Нагельсмана Bild.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Эквадор! Перевернули матч с Германией и теперь должны выйти из группы! LIVE
Live
Эквадор! Перевернули матч с Германией и теперь должны выйти из группы! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android