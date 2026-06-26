«Прекратите нести ерунду». Нагельсман — журналисту после поражения Германии от Эквадора

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман резко ответил на вопрос журналиста после сенсационного поражения команды в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Эквадора (1:2).

— Осознание того, что вы уже вышли из группы с первого места, убрало ли это последний процент мотивации и самоотдачи?

— Нет, пожалуйста, прекратите нести ерунду, честно. Разве ребята сегодня не играли на максимум? – приводит слова Нагельсмана Bild.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).