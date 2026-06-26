Кабо-Верде — Саудовская Аравия: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Завтра, 27 июня, состоится матч группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды будут играть на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 3:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала одно очко за два матча. Кабо-Верде находится на третьей строчке, заработав два очка. На первом месте располагается Испания (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).