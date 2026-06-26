Нагельсман отреагировал на поражение сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение в матче 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (1:2).

«Мы должны усвоить, что после удачного начала матча и быстрого гола нужно действовать спокойнее, а не начинать слишком часто менять позиции. На поле было слишком много импровизации. Нам нужно проявлять больше терпения и сохранять более четкую структуру и расположение на поле. А если к этому еще и слишком часто терять мяч, то в какой-то момент становится очень тяжело», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт ФИФА.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).