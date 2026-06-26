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Кабо-Верде — Саудовская Аравия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Кабо-Верде — Саудовская Аравия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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Завтра, 27 июня, состоится матч группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Команды будут играть на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 3:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала одно очко за два матча. Кабо-Верде находится на третьей строчке, заработав два очка. На первом месте располагается Испания (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Новости. Футбол
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