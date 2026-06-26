Египет — Иран: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026, кто покажет

27 июня в рамках 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Египта и Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США), стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

Египет начал турнир с ничьей с Бельгией (1:1), а затем обыграл Новую Зеландию (3:1). Иран стартовал с ничьей с Новой Зеландией (2:2), после чего сыграл вничью с Бельгией (0:0).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.