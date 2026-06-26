Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Египет — Иран: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Египет — Иран: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026, кто покажет
Комментарии

27 июня в рамках 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Египта и Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США), стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Египет начал турнир с ничьей с Бельгией (1:1), а затем обыграл Новую Зеландию (3:1). Иран стартовал с ничьей с Новой Зеландией (2:2), после чего сыграл вничью с Бельгией (0:0).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Египет — Иран. Салах выведет «фараонов» в плей-офф
Египет — Иран. Салах выведет «фараонов» в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android