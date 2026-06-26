«Нельзя никого упрекнуть». Адвокат — о поражении Кюрасао в игре с Кот‑д’Ивуаром на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал поражение в матче 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Кот‑д’Ивуаром (0:2).

«Нельзя никого упрекнуть – команда усердно работала, чтобы добиться результата. Мы сами подарили сопернику первый гол. Несмотря на это, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Такие поражения случаются, когда играешь против более сильного соперника», — сказал Адвокат в эфире «Матч ТВ».

Сборная Кюрасао заняла четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда Дика Адвоката набрала одно очко за три матча.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.