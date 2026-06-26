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Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026 после финиша группы Е

Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026 после финиша группы Е
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Сегодня, 26 июня, завершились матчи в группе Е чемпионата мира по футболу. В 1/16 финала вышли из этой группы вышли сборные Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Таким образом, финишировали матчи в четырёх группах из 12.

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года к этому моменту выглядит следующим образом:

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;
Франция — Швеция;
ЮАР — Канада;
Нидерланды — Марокко;
Португалия — Гана;
Испания — Австрия;
США — Босния и Герцеговина;
Египет — Южная Корея;
Бразилия — Япония;
Кот-д'Ивуар — Норвегия;
Мексика — Шотландия;
Англия — Эквадор;
Аргентина — Уругвай;
Австралия — Иран;
Швейцария — Алжир;
Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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