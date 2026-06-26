На ЧМ-2026 повторён рекорд по автоголам турнира 2018 года

На чемпионате мира 2026 года случились уже 12 автоголов. Это повторение рекорда чемпионатов мира, который был установлен на турнире 2018 года. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

На прошлом чемпионате мира 2018 года в Катаре было всего два гола в свои ворота.

Гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 года возглавляет нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На его счету пять голов в двух матчах.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.