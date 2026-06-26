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На ЧМ-2026 повторён рекорд по автоголам турнира 2018 года

На ЧМ-2026 повторён рекорд по автоголам турнира 2018 года
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На чемпионате мира 2026 года случились уже 12 автоголов. Это повторение рекорда чемпионатов мира, который был установлен на турнире 2018 года. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

На прошлом чемпионате мира 2018 года в Катаре было всего два гола в свои ворота.

Гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 года возглавляет нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На его счету пять голов в двух матчах.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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