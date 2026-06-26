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Турция — США: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Турция — США: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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В ночь с 25 на 26 июня состоится матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслужит Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Турция: Угурджан Чакыр, Абдюлькерим Бардакджи, Озан Кабак, Эрен Эльмалы, Зеки Челик, Арда Гюлер, Салих Озджан, Оркун Кёкчю, Кенан Йылдыз, Барыш Алпер Йылмаз, Огуз Айдын.

США: Мэтт Тёрнер, Джозеф Скалли, Марк Маккензи, Остон Трасти, Майлз Робинсон, Джованни Рейна, Себастьян Берхальтер, Тимоти Веа, Уэстон Маккенни, Бренден Ааронсон, Рикардо Пепи.

После двух туров ЧМ-2026 Турция располагается на последней строчке в турнирной таблице группы D с нулём в графе набранных очков. США занимает первое место с шестью баллами. Двумя другими командами квартета являются Парагвай и Австралия, у них по три очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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