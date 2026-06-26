«Значение этого не для меня». Тренер Эквадора – после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе высказался о выходе команды в плей-офф ЧМ-2026 после победы команды в матче 3-го тура группового этапа турнира со сборной Германии (2:1).

«Значение этого не для меня, а для людей. Игроки принесли людям огромную радость. Нам нужно наслаждаться этим и праздновать, пожалуйста», — приводит слова Беккасесе BBC.

После трёх туров сборная Эквадора набрала четыре очка и вышла в плей-офф чемпионата мира с третьего места в группе E. Первое и второе места заняли Германия и Кот-д'Ивуар (по шесть очков), Кюрасао с одним очком завершило турнир на последней строчке.