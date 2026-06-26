Футболист махачкалинского «Динамо» забил гол в ворота Нидерландов на ЧМ-2026

Футболист махачкалинского «Динамо» и национальной команды Туниса Хазем Мастури забил гол в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Нидерландов. Матч в эти минуты проходит на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Счёт 3:1 в пользу Нидерландов.

Сборная Туниса занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Нидерланды располагаются на первой строчке, заработав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.