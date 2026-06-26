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Япония — Швеция, результат матча 25 июня 2026, счет 1:1, ЧМ по футболу 2026

Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном туре группы F на ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Матч закончился со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

На 56-й минуте Дайдзэн Маэда вывел японцев вперёд, после прекрасной передачи Рицу Доана, а на 62-й минуте Энтони Эланга сравнял счёт, отправив мяч в чужие ворота прекрасным ударом от правого угла штрафной.

После трёх туров группы F сборная Японии набрала пять очков и занимает второе место. Швеция с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте находятся Нидерланды (7), на четвёртом — Тунис (0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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