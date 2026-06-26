Турция — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

В ночь с 25 на 26 июня сборные Турции и США проводят матч заключительного, 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), главным арбитром назначен Мустафа Горбаль (Алжир). Стартовый свисток прозвучал в 5:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. Турция занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по три очка.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня.