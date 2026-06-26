Сборная Нидерландов встретится с Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Нидерландов с первого места вышла из группы F в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, где сыграет с национальной командой Марокко. Встреча состоится во вторник, 30 июня. Команды будут играть на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Начало матча — в 4:00 по московскому времени.

Сборная Марокко заняла второе место в группе С, где играли Бразилия, Шотландия и Гаити.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.