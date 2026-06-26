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Сборная Нидерландов встретится с Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Нидерландов встретится с Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026
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Сборная Нидерландов с первого места вышла из группы F в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, где сыграет с национальной командой Марокко. Встреча состоится во вторник, 30 июня. Команды будут играть на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Начало матча — в 4:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
1F
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Марокко заняла второе место в группе С, где играли Бразилия, Шотландия и Гаити.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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