Сборная Швеции вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, заняв третье место в группе F

Сборная Швеции стала третьей командой, занявшей третье место в своей группе на чемпионате мира 2026 года и обеспечившей себе участие в 1/16 финала турнира. Шведы опередили сборные Эквадора и Боснии и Герцеговины в рейтинге третьих мест, эти команды ранее обеспечили себе участие в 1/16 финала.

Сборная Швеции заняла третье место в группе F, набрав четыре очка за три матча. В этом квартете играли Нидерланды, Япония и Тунис.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).