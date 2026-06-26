Итоговая турнирная таблица группы F чемпионата мира по футболу — 2026
Завершились матчи в группе F чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Нидерландов обыграла Тунис со счётом 3:1, а национальные команды Японии и Швеции поделили очки — 1:1. Таким образом, Нидерланды, Япония и Швеция вышли в 1/16 финала.
Итоговая турнирная таблица группы F ЧМ-2026:
|1
|Нидерланды
|2: 2
|5: 1
|3: 1
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|77.8
|2
|Япония
|2: 2
|1: 1
|4: 0
|3
|1
|2
|0
|7-3
|5
|55.6
|3
|Швеция
|1: 5
|1: 1
|5: 1
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|44.4
|4
|Тунис
|1: 3
|0: 4
|1: 5
|3
|0
|0
|3
|2-12
|0
|0.0
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).
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