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Определился соперник сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

Определился соперник сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Японии сыграет с национальной командой Бразилии в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре группы F Япония сыграла вничью со Швецией (1:1) и вышла в плей-офф со второго места, записав в свой актив пять очков.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

Первое место в группе F заняла сборной Нидерландов, которая в плей-офф сыграет с национальной командой Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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