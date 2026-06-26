Определился соперник сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Японии сыграет с национальной командой Бразилии в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре группы F Япония сыграла вничью со Швецией (1:1) и вышла в плей-офф со второго места, записав в свой актив пять очков.

Первое место в группе F заняла сборной Нидерландов, которая в плей-офф сыграет с национальной командой Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: каждая сборная играет по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы, а также восемь сборных, занявших третьи места.