Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 26 июня

Сегодня, 26 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 26 и 27 июня (время московское):

22:00. Норвегия – Франция;

22:00. Сенегал – Ирак;

3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия;

3:00. Уругвай – Испания;

6:00 Новая Зеландия – Бельгия;

5:00 Египет – Иран.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.