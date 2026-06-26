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39-летний японец Юто Нагатомо стал первым футболистом из Азии, сыгравшим на пяти ЧМ

39-летний японец Юто Нагатомо стал первым футболистом из Азии, сыгравшим на пяти ЧМ
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Защитник сборной Японии Юто Нагатомо стал первым футболистом из Азии, который принял участие в пяти чемпионатах мира. 39-летний футболист вышел на замену на 75-й минуте матча 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

Сборная Японии заняла второе место в турнирной таблице группы F. Команда набрала пять очков за три матча. На первой строчке расположились Нидерланды, у которых семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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