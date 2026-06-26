Стал известен лучший игрок матча между Тунисом и Нидерландами на ЧМ-2026

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча группы F чемпионата мира 2026 года с Тунисом (3:1). Встреча состоялась на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Катей Гарсией (Мексика).

Бробби, представляющий английский «Сандерленд», забил второй мяч в матче, удвоив преимущество голландской сборной.

Сборная Туниса заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Нидерланды стали первыми, заработав семь очков.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.