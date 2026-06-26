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Стал известен лучший игрок матча между Японией и Швеции на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча между Японией и Швеции на ЧМ-2026
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Вингер сборной Швеции Энтони Эланга признан лучшим игроком матча группы F чемпионата мира 2026 года с Японией (1:1). Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

Эланга, представляющий английский «Ньюкасл», сравнял счёт в матче на 62-й минуте.

После трёх туров группы F сборная Японии набрала пять очков и занимает второе место. Швеция с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте находятся Нидерланды (7), на четвёртом — Тунис (0).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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