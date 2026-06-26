Стал известен лучший игрок матча между Японией и Швеции на ЧМ-2026

Вингер сборной Швеции Энтони Эланга признан лучшим игроком матча группы F чемпионата мира 2026 года с Японией (1:1). Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

Эланга, представляющий английский «Ньюкасл», сравнял счёт в матче на 62-й минуте.

После трёх туров группы F сборная Японии набрала пять очков и занимает второе место. Швеция с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте находятся Нидерланды (7), на четвёртом — Тунис (0).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.