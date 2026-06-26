Прошла процедура составления календаря Первой лиги сезона-2026/2027

Футбольная национальная лига разработала проект календаря Лиги Pari на сезон-2026/2027. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.
Отмечается, что полный календарь будет опубликован после получения обратной связи от клубов и утверждения календаря исполкомом РФС. Матчи 1-го тура пройдут с 10 по 13 июля.
1-й тур:
«Пари Нижний Новгород» — «Ротор»;
«Волга» — «Енисей»;
«Нефтехимик» — «Велес»;
«Шинник» — «Сочи»;
«Спартак» Кострома — «КАМАЗ»;
«Урал» — «Торпедо»;
«Арсенал» — «Текстильщик»;
«Уфа» — «Ленинградец»;
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск».
2-й тур:
«Сочи» — «Спартак» Кострома;
«Шинник» — «Ленинградец»;
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»;
«КАМАЗ» — «Пари Нижний Новгород»;
«Урал» — «Енисей»;
«Арсенал» — «Нефтехимик»;
«Велес» — «Челябинск»;
«Торпедо» — «Волга»;
«Текстильщик» — «Уфа».
3-й тур:
«Сочи» — «Арсенал»;
«Волга» — «Нефтехимик»;
«Енисей» — «Велес»;
«Ленинградец» — «Урал»;
«КАМАЗ» — «Ротор»;
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»;
«Торпедо» — «Шинник»;
«Челябинск» — «Пари Нижний Новгород»;
«Текстильщик» — «Спартак» Кострома.
4-й тур:
«Пари Нижний Новгород» — «Шинник»;
«Волга» — «Челябинск»;
«Ленинградец» — «Сочи»;
«Нефтехимик» — «Текстильщик»;
«Спартак» Кострома — «Енисей»;
«СКА-Хабаровск» — «Урал»;
«Арсенал» — «Торпедо»;
«Уфа» — «КАМАЗ»;
«Велес» — «Ротор».