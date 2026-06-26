Прошла процедура составления календаря Первой лиги сезона-2026/2027

Футбольная национальная лига разработала проект календаря Лиги Pari на сезон-2026/2027. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Отмечается, что полный календарь будет опубликован после получения обратной связи от клубов и утверждения календаря исполкомом РФС. Матчи 1-го тура пройдут с 10 по 13 июля.

1-й тур:

«Пари Нижний Новгород» — «Ротор»;

«Волга» — «Енисей»;

«Нефтехимик» — «Велес»;

«Шинник» — «Сочи»;

«Спартак» Кострома — «КАМАЗ»;

«Урал» — «Торпедо»;

«Арсенал» — «Текстильщик»;

«Уфа» — «Ленинградец»;

«Челябинск» — «СКА-Хабаровск».

2-й тур:

«Сочи» — «Спартак» Кострома;

«Шинник» — «Ленинградец»;

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»;

«КАМАЗ» — «Пари Нижний Новгород»;

«Урал» — «Енисей»;

«Арсенал» — «Нефтехимик»;

«Велес» — «Челябинск»;

«Торпедо» — «Волга»;

«Текстильщик» — «Уфа».

3-й тур:

«Сочи» — «Арсенал»;

«Волга» — «Нефтехимик»;

«Енисей» — «Велес»;

«Ленинградец» — «Урал»;

«КАМАЗ» — «Ротор»;

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»;

«Торпедо» — «Шинник»;

«Челябинск» — «Пари Нижний Новгород»;

«Текстильщик» — «Спартак» Кострома.

4-й тур:

«Пари Нижний Новгород» — «Шинник»;

«Волга» — «Челябинск»;

«Ленинградец» — «Сочи»;

«Нефтехимик» — «Текстильщик»;

«Спартак» Кострома — «Енисей»;

«СКА-Хабаровск» — «Урал»;

«Арсенал» — «Торпедо»;

«Уфа» — «КАМАЗ»;

«Велес» — «Ротор».