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Египет — Иран: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Египет — Иран: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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27 июня в матче заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Египта и Ирана. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США), стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Египет начал турнир с ничьей против Бельгии (1:1), после чего одержал победу над Новой Зеландией (3:1). Иран в 1-м туре сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2), а затем разделил очки с Бельгией (0:0).

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня: каждая команда проводит по три матча в один круг. В плей-офф выходят две лучшие сборные из группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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