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Сборная Японии установила национальный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Японии установила национальный рекорд на чемпионатах мира
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Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Матч закончился со счётом 1:1. Благодаря данному результату японцы установили национальный рекорд на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

Сборная Японии впервые за свою история не потерпела ни одного поражения на групповом этапе чемпионата мира.

После трёх туров группы F японцы набрали пять очков и заняли второе место в квартете F. В их активе одна победа и два ничейных результата.

Швеция с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте находятся Нидерланды (7), на четвёртом — Тунис (0).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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