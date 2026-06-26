Сборная Японии установила национальный рекорд на чемпионатах мира

Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Матч закончился со счётом 1:1. Благодаря данному результату японцы установили национальный рекорд на чемпионатах мира.

Сборная Японии впервые за свою история не потерпела ни одного поражения на групповом этапе чемпионата мира.

После трёх туров группы F японцы набрали пять очков и заняли второе место в квартете F. В их активе одна победа и два ничейных результата.

Швеция с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте находятся Нидерланды (7), на четвёртом — Тунис (0).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.