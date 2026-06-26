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Нидерланды и Германия забили по 10 мячей на групповом этапе ЧМ-2026

Нидерланды и Германия забили по 10 мячей на групповом этапе ЧМ-2026
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Сборные Нидерландов и Германии лидируют по количеству голов на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Обе команды провели по три матча, в которых суммарно забили по 10 мячей, и вышли в 1/16 финала с первых мест в своих группах.

Сборная Германии заняла первое место в группе Е. Команда набрала шесть очков за три матча. Нидерланды стали первыми в группе F, заработав семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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