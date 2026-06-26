Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов забила два гола в первые семь минут матча, став лишь шестой сборной в истории чемпионатов мира, которой удалось подобное достижение, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Команда отличилась 3-й и 7-й минутах матча с Тунисом на ЧМ-2026.

До них это удавалось только пяти командам:

Австрия — с Чехословакией (1954, 3’ и 4’)

Венгрия — с Бразилией (1954, 4’ и 7’)

Венгрия — с Болгарией (1962, 1’ и 6’)

СССР — с Венгрией (1986, 2’ и 4’)

Польша — с США (2002, 3’ и 5’)

Сборная Нидерландов с первого места вышла из группы F в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, где сыграет с национальной командой Марокко.