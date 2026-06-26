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Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира
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Сборная Нидерландов забила два гола в первые семь минут матча, став лишь шестой сборной в истории чемпионатов мира, которой удалось подобное достижение, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Команда отличилась 3-й и 7-й минутах матча с Тунисом на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    

До них это удавалось только пяти командам:

Австрия — с Чехословакией (1954, 3’ и 4’)
Венгрия — с Бразилией (1954, 4’ и 7’)
Венгрия — с Болгарией (1962, 1’ и 6’)
СССР — с Венгрией (1986, 2’ и 4’)
Польша — с США (2002, 3’ и 5’)

Сборная Нидерландов с первого места вышла из группы F в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, где сыграет с национальной командой Марокко.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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