Турция — США: Остон Трасти открыл счёт в матче на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник американской сборной Остон Трасти открыл счёт в матче на третьей минуте после розыгрыша углового.

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. Турция занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по три очка.

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня.