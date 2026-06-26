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Голкипер сборной Японии Судзуки оценил ничейный результат в матче со Швецией на ЧМ-2026

Голкипер сборной Японии Судзуки оценил ничейный результат в матче со Швецией на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Японии Дзион Судзуки высказался о ничейном результате в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (1:1). В 1/16 финала турнира Япония сыграет с Бразилией 29 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

«Первый тайм был напряжённым. С другой стороны, во втором тайме мы вышли вперёд, но после того, как счёт сравнялся, инициатива перешла к сопернику. Несмотря на это, думаю, мы добились того, что было важно — пропустили минимум, не проиграли и обеспечили себе как минимум одно очко. Возможность сохранить этот беспроигрышный настрой перед матчем с Бразилией — это, безусловно, позитивный момент», — приводит слова Судзуки официальный сайт ФИФА.

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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