Голкипер сборной Японии Судзуки оценил ничейный результат в матче со Швецией на ЧМ-2026

Голкипер сборной Японии Дзион Судзуки высказался о ничейном результате в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (1:1). В 1/16 финала турнира Япония сыграет с Бразилией 29 июня.

«Первый тайм был напряжённым. С другой стороны, во втором тайме мы вышли вперёд, но после того, как счёт сравнялся, инициатива перешла к сопернику. Несмотря на это, думаю, мы добились того, что было важно — пропустили минимум, не проиграли и обеспечили себе как минимум одно очко. Возможность сохранить этот беспроигрышный настрой перед матчем с Бразилией — это, безусловно, позитивный момент», — приводит слова Судзуки официальный сайт ФИФА.