Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невеста Роналду рассказала до скольки лет форвард будет продолжать карьеру

Невеста Роналду рассказала до скольки лет форвард будет продолжать карьеру
Комментарии

Джорджина Родригес, спутница Криштиану Роналду, рассказала, как форвард сборной Португалии сохраняет мотивацию в футболе в 41 год, а также до скольки лет он может продолжить играть.

«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так всё есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью. На это он отвечает: «Вы для меня всё, а футбол – это моя страсть. Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», — сказала Джорджина в соцсети.

Сборная Португалии разгромила узбекистанскую национальную команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026 — 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
4 рекорда Криштиану Роналду во 2-м туре ЧМ
Истории
4 рекорда Криштиану Роналду во 2-м туре ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android