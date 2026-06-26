Невеста Роналду рассказала до скольки лет форвард будет продолжать карьеру

Джорджина Родригес, спутница Криштиану Роналду, рассказала, как форвард сборной Португалии сохраняет мотивацию в футболе в 41 год, а также до скольки лет он может продолжить играть.

«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так всё есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью. На это он отвечает: «Вы для меня всё, а футбол – это моя страсть. Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», — сказала Джорджина в соцсети.

Сборная Португалии разгромила узбекистанскую национальную команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026 — 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.