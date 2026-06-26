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Турция — США: Арда Гюлер сравнял счёт в матче на 10-й минуте

Турция — США: Арда Гюлер сравнял счёт в матче на 10-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Счёт в матче 1:1. Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
2-й тайм
2 : 1
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Кёкчю – 31'    

Арда Гюлер вывалился на рандеву с вратарём сборной США и сравнял счёт в матче на 10-й минуте.

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. Турция занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по три очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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